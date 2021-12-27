Александр Сидякин о «Ёлке желаний»: «Очень правильный и полезный проект»

В Башкортостане продолжается акция «Елка желаний». В ней принял участие и руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александр Сидякин, который достал с новогоднего дерева письма юных жителей республики.
Суть акции в том, что любой житель страны может зарегистрироваться на портале ёлкажеланий.рф и сделать новогодний подарок участникам акции: детям-сиротам, малышам из малообеспеченных семей, людям с ограниченными возможностями здоровья и тяжелыми заболеваниями. Александр Сидякин подарит детям планшет и сноуборд.