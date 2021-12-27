Александр Сидякин о «Ёлке желаний»: «Очень правильный и полезный проект»

Очень правильный и полезный проект, я уже не первый год в нем участвую и считаю, что семьи, где дети не могут выбрать себе все, что хотят, должны поддерживаться таким волонтерскими движениями, это правильно. В прошлом году я сам лично ездил вручать подарки, даже надевал костюм Деда Мороза.

Александр Сидякин, руководитель центрального исполкома партии «Единая Россия»