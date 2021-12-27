УГАТУ стал победителем этапа конкурса «Уфа праздничная»

Уфимский авиационный университет победил в районном этапе конкурса «Уфа праздничная». На участие в конкурсе за лучшее праздничнее оформление прилегающей территории заявку подали городские организации и учреждения.

Были выделены номинации по лучшему оформлению промышленных, коммерческих, а также малых и больших объектов. Победители и два призера по каждой из них проходят уже на городской этап.