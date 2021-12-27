Спасатели Башкирии помогли мужчине, но невольно раскрыли супружескую измену

В Абзелиловском районе произошёл неловкий случай. Спасатели случайно раскрыли супружескую измену. Подробности произошедшего рассказала газета «Абзелил».

Местная жительница позвонила спасателям и испуганно сообщила, что не может дозвониться до своего пожилого отца. Мужчине могло стать плохо, а помочь ему некому. Спасатели оперативно отреагировали на обращение и прибыли к указанному дому.

Женщина не смогла самостоятельно открыть дверь и ворота. Со спасателями к дому пенсионера прибыли местный участковый, глава сельсовета и случайные зеваки. На странное сборище вышел посмотреть и сосед пенсионера, который одним из первых помог вскрыть дверь.