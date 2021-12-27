Жителям Башкирии рассказали о короткой рабочей неделе и длительных выходных

В России началась короткая рабочая неделя. Уже на этой неделе заканчивается 2021 год и наступит 2022.

Новогодние каникулы в этот раз составят 10 дней. Жители Башкирии, в частности, будут отдыхать с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022. При этом 1 и 2 января выпадают на субботу и воскресенье, поэтому выходной с 1-го перенесен на вторник 3 мая, а со 2-го – на вторник 10 мая.