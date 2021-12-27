Стали известны подробности массовой аварии в Башкирии

Накануне, 26 декабря, в Башкирии произошла массовая авария, в которой погиб человек. Подробности инцидента рассказал пресс-служба ГИБДД региона.

Авария произошла на 49 км автодороги Уфа-Оренбург в Кармаскалинском районе. По предварительной информации, 55-летняя уроженка Салавата на «Деу Матиз» допустила столкновение со стоящим на правом краю проезжей части «Шевроле Лачетти», за рулем которого находился 40-летний водитель.

Удар вызвал цепную реакцию – столкнулись более 10 автомобилей. В аварии погиб водитель «Шевроле». В общей сложности травмы получили 11 человек, в том числе двое детей 6 и 3 лет.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку произошедшего.