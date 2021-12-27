Вахтовик из Башкирии сгорел заживо на вокзале

В Новом Уренгое произошла страшная трагедия. В пожаре погибли три вахтовика, один из которых был уроженцем Башкирии.

Как сообщает издание «Ямал 1», инцидент произошёл на железнодорожном вокзале в микрорайоне Коротчаево 22 декабря. В корпусе вокзала, который был закрыт на реконструкцию, вспыхнул пожар. Возгорание было зафиксировано в комнате отдыха.

Во время осмотра сгоревшего помещения были найдены останки трёх человек. Погибшими оказались вахтовики из Оренбургской области и Башкирии. Им было 17, 32 и 42 года.

Произошедшее расследуют сотрудники следственного комитета и транспортной прокуратуры.