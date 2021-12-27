Как в районах Башкирии проходит вакцинация от коронавируса: истории медиков

В Башкирии продолжается проведений мероприятий по вакцинации населения от коронавируса. Быстрый рост количества вакцинируемых поможет быстрее достичь коллективного иммунитета. Об этом говорят башкирские и российские специалисты.
Корреспонденты районных газет в Башкирии продолжают следить за ходом вакцинации в населенных пунктах.
В Раевской центральной районной больнице прививочный кабинет не пустует. Вот и житель села Раевский Галимьян Кагарманов, наконец-то, решился на прививку. Ему сделали вакцину «Спутник Лайт». Как пишут «Альшевские вести», он и его супруга Фаниля Ахметовна долгие годы проработали на сахарном заводе. Сейчас Галимьян Марданович на заслуженном отдыхе. В начале следующего года, ему исполнится 72 года.
Прошел вакцинацию и теперь может съездить в гости к дочкам житель села Раевский Рафаэль Яхин. На прививку он решился только в конце этого года. В поликлинике Раевской ЦРБ ему сделали вакцину «Спутник Лайт». Перенес ее хорошо, не было побочных эффектов.
50-летний Сергей Темников из Благовещенска тоже вакцинировался впервые.
В Туймазинском роддоме рожают только здоровые и непереболевшие ковидом женщины, остальных везут в Уфу. Медики активно агитируют за прививку. Врачи разрешают будущим мамам вакцинироваться на сроке больше 22 недель беременности. В Туймазинском районе сегодня на таком сроке находятся 348 женщин, из них от коронавируса привились 225 будущих мам. Это результат работы туймазинских акушеров, неонатологов и инфекционистов в антиковидной школе для беременных, которая каждый день проводится в кабинете планирования семьи при женской консультации.
Роспотребнадзор регулярно проводит рейды и по торговым центрам, где должны соблюдаться антиковидные меры, и по предприятиям, сотрудники которых попали под обязательную вакцинацию. Так, например, недавно, в Нефтекамске прошел очередной рейд по торговым центрам. Проверяющие и журналисты огромной толпой беспрепятственно вошли в торговый центр «Подорожник».
Фото: ИА Башинформ.