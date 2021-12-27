Как в районах Башкирии проходит вакцинация от коронавируса: истории медиков

Моя работа связана с нефтяными заводами, езжу по всей Башкирии, иногда – в соседние регионы и даже за пределы страны. На работе не принуждали прививаться, решил сам, что пора. Во-первых, конечно, страшно за жизнь и здоровье: моя сестра тяжело болела коронавирусом и две тети, одна из которых, к сожалению, скончалась. Во-вторых, из-за ограничений много неудобств: все время провожу в дороге, а перекусить без QR-кода не пускают.

Сергей Темников