Как в районах Башкирии проходит вакцинация от коронавируса: истории медиков

В Башкирии продолжается проведений мероприятий по вакцинации населения от коронавируса. Быстрый рост количества вакцинируемых поможет быстрее достичь коллективного иммунитета. Об этом говорят башкирские и российские специалисты.

Фото №1 - Как в районах Башкирии проходит вакцинация от коронавируса: истории медиков

Корреспонденты районных газет в Башкирии продолжают следить за ходом вакцинации в населенных пунктах.

В Раевской центральной районной больнице прививочный кабинет не пустует. Вот и житель села Раевский Галимьян Кагарманов, наконец-то, решился на прививку. Ему сделали вакцину «Спутник Лайт». Как пишут «Альшевские вести», он и его супруга Фаниля Ахметовна долгие годы проработали на сахарном заводе. Сейчас Галимьян Марданович на заслуженном отдыхе. В начале следующего года, ему исполнится 72 года. 

Прошел вакцинацию и теперь может съездить в гости к дочкам житель села Раевский Рафаэль Яхин. На прививку он решился только в конце этого года. В поликлинике Раевской ЦРБ ему сделали вакцину «Спутник Лайт». Перенес ее хорошо, не было побочных эффектов.

В прошлом году переболел ковидом. Лечился дома, был на изоляции. Дважды у меня брали мазок. С тех пор прошло немало времени, поэтому и решился на прививку. Да и к дочерям хочется съездить в гости, проведать внуков. Они живут в Уфе и Казани. Моя супруга Лилия уже прошла курс вакцинации и этой осенью – ревакцинации.

Рафаэль Яхин

50-летний Сергей Темников из Благовещенска тоже вакцинировался впервые.

Моя работа связана с нефтяными заводами, езжу по всей Башкирии, иногда – в соседние регионы и даже за пределы страны. На работе не принуждали прививаться, решил сам, что пора. Во-первых, конечно, страшно за жизнь и здоровье: моя сестра тяжело болела коронавирусом и две тети, одна из которых, к сожалению, скончалась. Во-вторых, из-за ограничений много неудобств: все время провожу в дороге, а перекусить без QR-кода не пускают.

Сергей Темников

В Туймазинском роддоме рожают только здоровые и непереболевшие ковидом женщины, остальных везут в Уфу.  Медики активно агитируют за прививку. Врачи разрешают будущим мамам вакцинироваться на сроке больше 22 недель беременности. В Туймазинском районе сегодня на таком сроке находятся 348 женщин, из них от коронавируса привились 225 будущих мам. Это результат работы туймазинских акушеров, неонатологов и инфекционистов в антиковидной школе для беременных, которая каждый день проводится в кабинете планирования семьи при женской консультации.

Роспотребнадзор регулярно проводит рейды и по торговым центрам, где должны соблюдаться антиковидные меры, и по предприятиям, сотрудники которых попали под обязательную вакцинацию. Так, например, недавно, в Нефтекамске прошел очередной рейд по торговым центрам. Проверяющие и журналисты огромной толпой беспрепятственно вошли в торговый центр «Подорожник».

О проверке термометрии, QR-кода, наличия масок не было и речи. Соответственно, проверку на соблюдение антиковидных требований не проходили и другие посетители центра. Единственным напоминанием о пандемии был лишь стул с дезинфицирующим средством, стоящий недалеко от входа. В связи с данными нарушениями на управляющего торговым центром был составлен протокол.

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Фото: ИА Башинформ. 

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