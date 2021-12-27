«Я замерзла, помогите»: у границы с Башкирией нашли мёртвой пропавшую женщину

На границе с Абзелиловским районом было найдено тело пропавшей жительницы Магнитогорска. Женщина просила о помощи, но найти её не успели.

Как сообщает издание 74.ru, жуткая история началась 20 декабря. 80-летняя уроженка Магнитогорска пропала без вести. Родственники не смогли дозвониться до пенсионерки, в квартиру попасть также никто не мог. Через время внук пропавшей женщины дозвонился до бабушки, но та не смогла объяснить, где находится. Женщине лишь удалось сообщить, что она «в какой-то яме».

Поиски женщины начались активнее. Пенсионерке снова удалось дозвониться, но пенсионерка вновь не смогла объяснить своё местоположение. Полицейским она сообщила: «Я замерзаю, помогите, пожалуйста».

К сожалению, чуда не произошло. Оперативно найти пенсионерку не удалось. Поиски замедлились из-за сильного снега и отсутствия результатов биллинга. Только 23 декабря полицейские установили, что женщина может находиться в 20 км от садов, где её искали.

24 декабря женщина была найдена мертвой в овраге в нескольких метрах от старта поисков. Рядом с несчастной лежала палочка, которой пенсионерка написала на снегу SOS.