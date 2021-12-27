Управление капитального строительства Башкирии отметило 10-летие

Как будет выглядеть Уфа в 2074 году? Концепцию башкирской столицы будущего намерены презентовать в год ее 450-летия, то есть в 2024 году.

Таким амбициозным планом премьер-министр правительства Андрей Назаров поделился на встрече с сотрудниками Управления капстроительства республики, которое отметило свой юбилей. В Колонном зале прошла церемония награждения сотрудников.

Ведомство было создано 10 лет назад. УКС осуществляет функции государственного заказчика на стройках и объектах инвестиционных программ. С момента основания в 2011 было введено в эксплуатацию более 360 объектов социального назначения: В том числе и новые инфекционные госпитали. Построены сотни километров сетей водо- и газоснабжения.