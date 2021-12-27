Управление капитального строительства Башкирии отметило 10-летие

Как будет выглядеть Уфа в 2074 году? Концепцию башкирской столицы будущего намерены презентовать в год ее 450-летия, то есть в 2024 году.

Таким амбициозным планом премьер-министр правительства Андрей Назаров поделился на встрече с сотрудниками Управления капстроительства республики, которое отметило свой юбилей. В Колонном зале прошла церемония награждения сотрудников. 

Ведомство было создано 10 лет назад. УКС осуществляет функции государственного заказчика на стройках и объектах инвестиционных программ. С момента основания в 2011 было введено в эксплуатацию более 360 объектов социального назначения: В том числе и новые инфекционные госпитали. Построены сотни километров сетей водо- и газоснабжения.

Фото №1 - Управление капитального строительства Башкирии отметило 10-летие

Решаем это не мы, решает администрация того района, где требуется построить объект по потребности, т.е. это социальные, культурные учреждения там, где необходима реконструкция или новое строительство. Мы уже заказываем проектно-изыскательские работы и далее выполняем строительно-монтажные работы.

Инна Иксанова, начальник Управления капитального строительства Республики Башкортостан
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