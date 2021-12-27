Жители Башкирии с «розочкой» и ножом устроили кровавую разборку

В Октябрьском перед судом предстал 33-летний местный житель, которого обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
В ноябре 2021 года в подъезде дома по улице Академика Королева двое мужчин проводили вечер за распитием спиртных напитков. В один момент между ними вспыхнула ссора, которая быстро переросла в драку. Мужчина ударил себя по голове бутылкой и сделал «розочку», которой вооружился против оппонента с ножом.
Вооруженный ножом просто ударил знакомого три раза в грудь, чтобы защитить себя. При этом у него самого повреждений не было. Он полностью признал свою вину, содействовал со следствием, активно помогал расследованию. Суд принял во внимание и тот факт, что у мужчины на иждивении маленький ребенок и наличие судимости.
Суд приговор обвиняемого к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.