Жители Башкирии с «розочкой» и ножом устроили кровавую разборку

В ноябре 2021 года в подъезде дома по улице Академика Королева двое мужчин проводили вечер за распитием спиртных напитков. В один момент между ними вспыхнула ссора, которая быстро переросла в драку. Мужчина ударил себя по голове бутылкой и сделал «розочку», которой вооружился против оппонента с ножом.

Вооруженный ножом просто ударил знакомого три раза в грудь, чтобы защитить себя. При этом у него самого повреждений не было. Он полностью признал свою вину, содействовал со следствием, активно помогал расследованию. Суд принял во внимание и тот факт, что у мужчины на иждивении маленький ребенок и наличие судимости.