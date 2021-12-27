В Китае заработал сервис для покупки игр Steam

Steam – это платформа для геймеров, в которой можно приобрести большинство игр на ПК. Пользователи из Китая заметили, что глобальный сайт компании стабильно заработал на территории страны.

С 2009 года Министерство технологий и информации Китая внесло глобальную версию сервиса в реестр запрещенных сайтов. Пользователи не могли дождаться загрузки ресурсов у себя в стране, работа страниц существенно замедлялась.