В Китае заработал сервис для покупки игр Steam

Steam – это платформа для геймеров, в которой можно приобрести большинство игр на ПК. Пользователи из Китая заметили, что глобальный сайт компании стабильно заработал на территории страны.
С 2009 года Министерство технологий и информации Китая внесло глобальную версию сервиса в реестр запрещенных сайтов. Пользователи не могли дождаться загрузки ресурсов у себя в стране, работа страниц существенно замедлялась.
Однако, геймеры сообщили о восстановлении работы глобальной версии Steam. Сайт компании стал грузится быстрее, но приложение и блог в Китае недоступны.