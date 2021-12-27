Уфу посетил генеральный секретарь Арабской ассоциации урологов

Башкирский медуниверситет и клинику БГМУ посетил генеральный секретарь Арабской ассоциации урологов Яссер Фарахат. Это ответный визит профессора, наши специалисты выезжали в Эмираты в ноябре.

Яссер Фарахат познакомился с учебной, научной, лечебной работой, проводимой на базе образовательного и медицинского учреждений. Прочитал лекцию для студентов, обучающихся в Уфе.