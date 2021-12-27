Люди за кадром. В Уфе наградили организаторов международного конкурса «Тамга». Это те, кто помогал готовить номера, писать музыку и шить одежду.
Напомним, что конкурс мастеров башкирского национального костюма проводился в республике второй раз подряд. Он призван популяризировать народную культуру, ее внедрение в современность. В состязании принимают участие дизайнеры. Модели устраивают дефиле на подиуме. Однако все это лишь видимая часть, очень много людей работает в процессе подготовки.
Благодарственные письма получили и наши коллеги-журналисты, которые также активно освещали это мероприятие. На церемонии, которая прошла в Национальной библиотеке республики, анонсировали старт третьего международного конкурса «Тамга», который состоится в следующем году.