В Уфе наградили организаторов международного конкурса «Тамга»

Люди за кадром. В Уфе наградили организаторов международного конкурса «Тамга». Это те, кто помогал готовить номера, писать музыку и шить одежду.

Напомним, что конкурс мастеров башкирского национального костюма проводился в республике второй раз подряд. Он призван популяризировать народную культуру, ее внедрение в современность. В состязании принимают участие дизайнеры. Модели устраивают дефиле на подиуме. Однако все это лишь видимая часть, очень много людей работает в процессе подготовки.