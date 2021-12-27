В Башкирии осудили мужчину, который изувечил и изнасиловал таксистку

В Башкирии перед судом предстал 29-летний житель Свердловской области. Мужчину обвинили в изнасиловании, разбое и угоне автомобиля.

По версии следствия, в феврале этого года мужчина находился на автовокзале в Белорецке. Он сел в автомобиль к 35-летней женщине, которая занималась частным извозом, и попросил довезти его до Учалов. В пути мужчина сначала попросил остановить машину, а после накинул на шею водительницы провод от зарядного устройства, начал душить и несколько раз ударил ножом, угрожая убийством.

Женщине удалось выбежать из авто, но попутчик догнал несчастную и жестоко избил. Таксистка отключилась – в этот момент мужчина завязал её руки, вывез в безлюдное место и изнасиловал. После он накинул на горло несчастной ремень и заставил довезти его до места назначения. Покидая машину, мужчина присвоил себе 6700 рублей.