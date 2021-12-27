В Уфе появился дублирующий автобусный маршрут

Сегодня, 27 декабря, жителей и гостей башкирской столицы удивили новые автобусы с московскими номерами. На улице Дагестанской припарковались более десяти автобусов марки «Лотос».

Как сообщает «КП-Уфа», на стекле у автобусов висела бумажка №233, хотя этот маршрут уже обслуживается частным перевозчиком. Согласно листочку, который висит на новых автобусах, транспорт проедет по пути: микрорайон «Серебряный ручей» – улица Ухтомского – микрорайон «Яркий» – ТРК «Иремель» – улица 50-летия СССР – Горсовет – ГДК – Космонавтов – Ферина – Док.

Почему новые автобусы вышли на рейс частного перевозчика, пока неизвестно. Администрация Уфы пока никак не прокомментировала появление нового транспорта.