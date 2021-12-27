Туристы из Уфы застряли в аэропорту Кубы

Туристы из Уфы оказались в неприятной ситуации в Кубе. Их самолёт из аэропорта Варадеро задерживается уже на сутки.

По словам отдыхающих, самолет должен был вылетел в 21:30 26 декабря. После 4,5 часов ожидания туристов снова вывели в зону вылета. До сих пор уроженцы Башкирии не могут попасть домой.

Одному из пассажиров стало плохо – в аэропорту есть проблемы с водой. Согласно онлайн-табло в аэропорту Варадеро рейс совсем отменили. Информация о случившемся уточняется – в Госкомитет по ЧС жалоба пока не поступала.