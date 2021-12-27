Коммунальщики Уфы круглосуточно устраняют последствия метели

Дорожные и коммунальные службы в круглосуточном режиме продолжают убирать снег с уфимских улиц после сильнейшей метели, которая накрыла регион накануне. На дороги вывели всю технику и рабочих, чтобы к утру расчистить улицы и тротуары от последствий осадков.

Снегопад продолжался и ночью. Но к утру основные дёмские дороги успели почистить. Всего же в выходные город из снежного плена вызволяли 330 единиц техники и 800 рабочих.

В первую очередь очищались главные улицы города, остановки общественного транспорта, тротуары и входные группы в социальные объекты. После чего уже второстепенные улицы. Так же, конечно, внимание уделялось расчистке мостов, путепроводов, опасных спусков и так далее.  

Талгат Зайнуллин, начальник управления по взаимодействию со СМИ администрации г. Уфы

Ночную смену рабочих сменила дневная. Осадков в городе в понедельник практически не было, так что с вывозом снега проблем не возникло.

Фото №1 - Коммунальщики Уфы круглосуточно устраняют последствия метели

Особое внимание было уделено уборке тротуаров, чтобы люди смогли дойти до работы. Ну и про дороги не забывали.

Ринат Бастамов, начальник участка службы по благоустройству Орджоникидзевского района г. Уфы

Основную работу выполнила тяжелая спецтехника. Но и без ручного труда было не обойтись. Там, где тракторам было неудобно, в ход шли лопаты.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями

Стараемся по возможности. Факт в том, что машины, припаркованные вдоль дороги, нам очень сильно мешают.

Гульназ Газиева, дорожный рабочий

Автовладельцы труд дорожных рабочих оценили. Основные городские магистрали к утру оказались открыты.

Все дороги почищены, проспект Октября, Интернациональная. А вот дворы у нас ещё не почищены, ЖЭУ, видимо, не справляется ещё. Хотелось бы, чтобы и во дворах было чисто.

Регина, жительница г. Уфы

В обычный зимний день на снегоплавильный пункт привозят 1500 кубометров снежной массы. В выходные выгрузили в два раза больше.

Фото №2 - Коммунальщики Уфы круглосуточно устраняют последствия метели

Последние двое суток снегоплавильный пункт работает в авральном режиме. За смену сотрудники принимают порядка 150 самосвалов. Говорят, такого объема снега с начала зимы ещё не было. Но с задачей справляются.

Сюда привозят убранную снежную массу из Октябрьского, Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы. Остальным далеко и невыгодно. Снегоплавильный пункт на улице Трамвайной – единственный в городе. 

Это облегчает нам складирование, и дальше, соответственно, чтобы весной не было подтоплений. Это хорошее направление работы. И хотелось бы, чтобы в Уфе появился ещё один такой снегоплавильный пункт.

Василий Фролов, директор службы по благоустройству Калининского района г. Уфы

Прошедшая метель стала сильнейшей с начала зимы. Но до Нового года больше сюрпризов не ожидается. По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе будет малоснежно.

Местами сохранится небольшой снег и ожидается достаточно морозная погода. Ночью температура воздуха понизится от минус 18 до минус 27 градусов.

Гульназ Загитова, начальник отдела метеопрогнозов Башгидромета

Сейчас уборка и вывоз снега в городе ведутся в штатном режиме. Днём было задействовано 260 единиц техники и 600 дорожных рабочих. Коммунальщики тоже вывели 140 тракторов и самосвалов,  640 дворников. И если до ваших дворов они еще не добрались, сообщить об этом можно на сайте городской администрации, отметив на свой адрес на интерактивной карте «Уфа снежная».

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
БАШКОРТТАР-БСТ