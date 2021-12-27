Коммунальщики Уфы круглосуточно устраняют последствия метели

Дорожные и коммунальные службы в круглосуточном режиме продолжают убирать снег с уфимских улиц после сильнейшей метели, которая накрыла регион накануне. На дороги вывели всю технику и рабочих, чтобы к утру расчистить улицы и тротуары от последствий осадков.
Снегопад продолжался и ночью. Но к утру основные дёмские дороги успели почистить. Всего же в выходные город из снежного плена вызволяли 330 единиц техники и 800 рабочих.
Ночную смену рабочих сменила дневная. Осадков в городе в понедельник практически не было, так что с вывозом снега проблем не возникло.
Основную работу выполнила тяжелая спецтехника. Но и без ручного труда было не обойтись. Там, где тракторам было неудобно, в ход шли лопаты.
Автовладельцы труд дорожных рабочих оценили. Основные городские магистрали к утру оказались открыты.
В обычный зимний день на снегоплавильный пункт привозят 1500 кубометров снежной массы. В выходные выгрузили в два раза больше.
Последние двое суток снегоплавильный пункт работает в авральном режиме. За смену сотрудники принимают порядка 150 самосвалов. Говорят, такого объема снега с начала зимы ещё не было. Но с задачей справляются.
Сюда привозят убранную снежную массу из Октябрьского, Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы. Остальным далеко и невыгодно. Снегоплавильный пункт на улице Трамвайной – единственный в городе.
Прошедшая метель стала сильнейшей с начала зимы. Но до Нового года больше сюрпризов не ожидается. По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе будет малоснежно.
Сейчас уборка и вывоз снега в городе ведутся в штатном режиме. Днём было задействовано 260 единиц техники и 600 дорожных рабочих. Коммунальщики тоже вывели 140 тракторов и самосвалов, 640 дворников. И если до ваших дворов они еще не добрались, сообщить об этом можно на сайте городской администрации, отметив на свой адрес на интерактивной карте «Уфа снежная».