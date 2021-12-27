Коммунальщики Уфы круглосуточно устраняют последствия метели

В первую очередь очищались главные улицы города, остановки общественного транспорта, тротуары и входные группы в социальные объекты. После чего уже второстепенные улицы. Так же, конечно, внимание уделялось расчистке мостов, путепроводов, опасных спусков и так далее.

Талгат Зайнуллин, начальник управления по взаимодействию со СМИ администрации г. Уфы