В Башкирии мэра Октябрьского уличили в махинациях с землей

Алексея Шмелева обвиняют в злоупотреблении полномочиями при распоряжении муниципальными территориями. По данным Следственного комитета, глава администрации города Октябрьского незаконно передал аффилированной с мэрией строительной компании по договору аренды несколько земельных участков кадастровой стоимостью почти 30 млн рублей.

Земли были обеспечены инженерными сетями за счет бюджетных средств и предназначались для строительства социального жилья. Однако мэр, по версии следствия, изменил вид разрешенного использования земель на «индивидуальное жилищное строительство».

Позже территории поделили на 50 участков и в обход процедуры торгов произвели их отчуждение в собственность 27 человек, в том числе Шмелеву, его супруге и нескольким работникам мэрии. Обвиняемый не признаёт свою вину. На его имущество наложили арест. Вскоре суд рассмотрит дело по существу.