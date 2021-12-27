Что изменится для россиян в 2022 году?

Семьи с детьми освободят от налога при продаже жилья. А вот с полученных процентов по вкладам, наоборот, придется заплатить НДФЛ. В 2022 году вступают в силу сразу несколько изменений в налоговом законодательстве и не только.
Ходить в фитнес клуб – не только полезно для здоровья, но и модно, ответят многие его посетители. А уже скоро заниматься спортом станет еще и выгодно. По крайней мере, любители стройного тела смогут вернуть часть потраченных средств.
Налоговый вычет будет применяться к суммам, потраченным с первого января 2022 года. Но получить его можно только в 2023-м, по итогам поданной декларации. Максимальная сумма, с которой возможен вычет, – 120 тысяч рублей. А вот тем, кто делает банковские вклады, заплатить НДФЛ с полученных процентов придется уже в 2022-м, так как закон действует уже примерно год.
При этом налог начисляется только к сумме дохода сверх лимита. По оценкам Банка России, новшество коснется не более одного процента от всех вкладчиков.
С 1 января Россия полностью перейдет на электронные больничные. Привычные голубые листки нетрудоспособности окончательно уйдут в прошлое. Оплата будет производиться автоматически. Новый порядок оформления документов затронет также пособия по беременности и родам и при рождении ребенка.
А вот у автомобилистов жизнь немного усложняется. Но это больше касается грубых нарушителей ПДД. С 1 марта 2022 года водителям, которые были лишены прав за пьяную езду, для получения медсправки придется сдавать на анализ кровь и мочу. Изменятся в следующем году и размеры некоторых штрафов. Например, за перевозку ребенка без автокресла вместо прежних трех придется заплатить 5 тысяч рублей. А вот штраф за опасное вождение вводится впервые. Любителям полихачить придется раскошелиться на 3 тысячи рублей.