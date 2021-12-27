Что изменится для россиян в 2022 году?

Семьи с детьми освободят от налога при продаже жилья. А вот с полученных процентов по вкладам, наоборот, придется заплатить НДФЛ. В 2022 году вступают в силу сразу несколько изменений в налоговом законодательстве и не только.

Ходить в фитнес клуб – не только полезно для здоровья, но и модно, ответят многие его посетители. А уже скоро заниматься спортом станет еще и выгодно. По крайней мере, любители стройного тела смогут вернуть часть потраченных средств.

Для этого нужно будет предъявить налоговой инспекции наш договор на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и соответствующие чеки. Мы на самом деле рассчитываем за счет этой новости увеличить количество наших клиентов, повысить вовлеченность жителей Уфы в спорт. Артур Тюр, управляющий фитнес-клубом

Налоговый вычет будет применяться к суммам, потраченным с первого января 2022 года. Но получить его можно только в 2023-м, по итогам поданной декларации. Максимальная сумма, с которой возможен вычет, – 120 тысяч рублей. А вот тем, кто делает банковские вклады, заплатить НДФЛ с полученных процентов придется уже в 2022-м, так как закон действует уже примерно год.

При этом установлен необлагаемый доход: чтобы посчитать его размер, нужно умножить 1 миллион рублей на ключевую ставку Банка России на начало года, за который должен выплачиваться налог. К примеру, на 1 января 2021 года ключевая ставка была 4,25 процента годовых, значит, лимит налогового вычета составит 42 тысячи 500 рублей. Вадим Печников, руководитель направления экономического отдела отделения Нацбанка по Республике Башкортостан Банка России

При этом налог начисляется только к сумме дохода сверх лимита. По оценкам Банка России, новшество коснется не более одного процента от всех вкладчиков.

С 1 января Россия полностью перейдет на электронные больничные. Привычные голубые листки нетрудоспособности окончательно уйдут в прошлое. Оплата будет производиться автоматически. Новый порядок оформления документов затронет также пособия по беременности и родам и при рождении ребенка.

То есть со следующего года мы переходим на проактивные выплаты – это выплаты, которые носят беззаявительный характер. Мы, работники Фонда соцстрахования, на основании той базы, которая у нас есть, будем производить начисление, выплату пособий. Лариса Черепанова, заместитель Управляющего региональным отделением Фонда социального страхования России по Республике Башкортостан