«Всё страшное забывается»: история спасателя из Уфы

Спасатели сегодня отмечают свой профессиональный праздник. И многие – на рабочем посту. Вот кому уж точно приходится идти и в огонь, и в воду. Они рискуют жизнью, чтобы жили другие. А дома за них переживают родные.
Открыв двери своих квартир, жильцы этого дома увидели лишь дым. Выбраться самостоятельно не могла и эта пожилая женщина. Словно маленького ребёнка, пенсионерку впереди ведёт Ринат Нигматуллин. Вместе с коллегами они тогда эвакуировали 40 человек. Из ловушки, хоть и не огненной, освобождать ему приходилось не только людей. Этого бедолагу спасатели сначала пытались усыпить с помощью специального ружья. Но толстая шкура сохатого как броня отбивала все уколы. Пришлось работать в ручном режиме.
А вот спасённые запоминают это на всю жизнь. Вместе с коллегами Ринат ехал на тренировки по водолазным спускам, когда увидел слетевшую в кювет легковушку. Девушка не справилась с управлением и врезалась в дерево. Убедившись, что с ней всё в порядке, спасатели спилили сломанный ствол, поменяли колесо и вытащили машину на дорогу.
Эмир стал самым главным подарком для Рината. Малыш родился 4 года назад накануне Дня спасателя. Несмотря на свой небольшой возраст, он уже рвётся на работу, к папе. Своё представление о профессии отца Эмир смог составить по видеозаписям.
К профессии Эмир подходит серьёзно. В его арсенале уже огнетушитель, рация, форма, а главное – желание, как и у отца – спасать людей. Ринат старается не рассказывать супруге страшные случаи, но часто интернет сообщает быстрее, чем муж.
Но в этом случае всегда подстрахует вторая семья – на работе. Специфика профессии такая, что друг для друга они больше чем коллеги.
И недавно Ринат подтвердил эти слова. По итогам соревнований он был признан лучшим спасателем отряда. Эта профессия стала для него сбывшейся мечтой, за которой стоят риск и ежедневные тренировки. И даже свой ближайший выходной он точно проведёт на работе. Но это уже не по собственной воле.