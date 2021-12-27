«Всё страшное забывается»: история спасателя из Уфы

Спасатели сегодня отмечают свой профессиональный праздник. И многие – на рабочем посту. Вот кому уж точно приходится идти и в огонь, и в воду. Они рискуют жизнью, чтобы жили другие. А дома за них переживают родные.

Открыв двери своих квартир, жильцы этого дома увидели лишь дым. Выбраться самостоятельно не могла и эта пожилая женщина. Словно маленького ребёнка, пенсионерку впереди ведёт Ринат Нигматуллин. Вместе с коллегами они тогда эвакуировали 40 человек. Из ловушки, хоть и не огненной, освобождать ему приходилось не только людей. Этого бедолагу спасатели сначала пытались усыпить с помощью специального ружья. Но толстая шкура сохатого как броня отбивала все уколы. Пришлось работать в ручном режиме.

Примотали шприц к палке, спускались при помощи альпинистского снаряжения. Кололи, куда попали. Когда уснул, вывезли при помощи крана за город. Это запомнилось, а все страшное, впечатляющее как-то забывается. Ринат Нигматуллин, спасатель поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты г. Уфы

А вот спасённые запоминают это на всю жизнь. Вместе с коллегами Ринат ехал на тренировки по водолазным спускам, когда увидел слетевшую в кювет легковушку. Девушка не справилась с управлением и врезалась в дерево. Убедившись, что с ней всё в порядке, спасатели спилили сломанный ствол, поменяли колесо и вытащили машину на дорогу.

Заметили меня, помогли, не проехали мимо. Выражаю благодарность и поздравляю с профессиональным праздником! Светлана Черепанова

Эмир стал самым главным подарком для Рината. Малыш родился 4 года назад накануне Дня спасателя. Несмотря на свой небольшой возраст, он уже рвётся на работу, к папе. Своё представление о профессии отца Эмир смог составить по видеозаписям.

Папа работает альпинистом, спасает людей на высоте. Я тоже хочу быть спасателем, пожарным. Эмир

К профессии Эмир подходит серьёзно. В его арсенале уже огнетушитель, рация, форма, а главное – желание, как и у отца – спасать людей. Ринат старается не рассказывать супруге страшные случаи, но часто интернет сообщает быстрее, чем муж.

Быть женой спасателя – это гордость и тревога. Горжусь, что спасает людей, но боюсь, что может что-то произойти. Диана Нигматуллина

Но в этом случае всегда подстрахует вторая семья – на работе. Специфика профессии такая, что друг для друга они больше чем коллеги.

В нашей профессии очень важно доверие. С Ренатом я иду уверенно, потому что знаю, как он работает. Сергей Французов, спасатель поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты г. Уфы