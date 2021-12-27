«Гордимся вами!»: Радий Хабиров поздравил с Новым годом коллектив Театра оперы и балета

Радий Хабиров пожелал коллективу Башкирского театра оперы и балета успехов в новом году. Глава республики вместе с супругой накануне посетил спектакль «Щелкунчик».
Руководитель региона пообщался с артистами и поблагодарил их за высокое профессиональное мастерство. Основная часть труппы коллектива – выпускники Башкирского хореографического колледжа имени Нуреева. На минувшей неделе глава республики встретился с представителями культуры и искусства. Итогом встречи стало поручение Министерству культуры региона обозначить меры грантовой поддержки театральных коллективов.