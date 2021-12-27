«Гордимся вами!»: Радий Хабиров поздравил с Новым годом коллектив Театра оперы и балета

В преддверии Нового года «Щелкунчик» – это очень здорово. Мы будем вас поддерживать, будем двигаться вперед, но самое главное – гордимся вами! Будьте здоровы, будьте счастливы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан