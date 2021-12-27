В Уфе вручили молодежную премию имени Шайхзады Бабича

Молодежная премия имени Шайхзады Бабича присуждается работникам в области культуры, литературы и архитектуры, внёсшим значительный вклад в развитие Республики Башкортостан. В этом году рассматривали 13 работ молодых писателей, художников, артистов, музыкантов, архитекторов и режиссёров.

Премию в размере 150 тысяч рублей получили трое. Награду вручили артисту Башкирского академического театра драмы имени Гафури Азату Валитову, члену Союза писателей России Александру Хваткову и солисту ансамбля народного танца имени Гаскарова Айбулату Басавутдинову.