Километровый и круглосуточный: в Уфе открылся новый каток

Каток протяженностью 1 километр открыли сегодня на Набережной реки Белой. Новое место отдыха в Уфе появилось на втором уровне, ближе к воде.
Испытание новый каток на Набережной прошёл сразу в экстремальном формате. На лёд с тренировкой вышли хоккеисты школы имени Азаматова. Пусть не часто, но в качестве эксперимента планируют проводить занятия здесь и в будущем.
Вместе с ними, а ещё с фигуристами обещает вставать на коньки и мэр города. По крайней мере, на первую тренировку хоккеистов уже пришёл.
При оборудовании катка учитывали несколько особенностей. Протяжённость ледового покрытия, погодные условия – рядом река. Обслуживать новое место отдыха организаторы обещают ежедневно.
Теплая раздевалка работает до 21:00, в пт-вс – до 22:00. Вход со своими коньками бесплатный, в таком случае кататься можно круглосуточно.