Километровый и круглосуточный: в Уфе открылся новый каток

Каток протяженностью 1 километр открыли сегодня на Набережной реки Белой. Новое место отдыха в Уфе появилось на втором уровне, ближе к воде.

Испытание новый каток на Набережной прошёл сразу в экстремальном формате. На лёд с тренировкой вышли хоккеисты школы имени Азаматова. Пусть не часто, но в качестве эксперимента планируют проводить занятия здесь и в будущем.

Вместе с ними, а ещё с фигуристами обещает вставать на коньки и мэр города. По крайней мере, на первую тренировку хоккеистов уже пришёл.

Буду обязательно здесь тренироваться. Я увидел труппу молодых фигуристов – будем вместе с ними оттачивать свое мастерство.

Сергей Греков, глава администрации г. Уфы
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При оборудовании катка учитывали несколько особенностей. Протяжённость ледового покрытия, погодные условия – рядом река. Обслуживать новое место отдыха организаторы обещают ежедневно.

Переоборудовали поливальную машину, чтобы не повреждать лед.

Лариса Еремеева, руководитель Набережной р. Белой

Теплая раздевалка работает до 21:00, в пт-вс – до 22:00. Вход со своими коньками бесплатный, в таком случае кататься можно круглосуточно.

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