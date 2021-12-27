В Уфе стартовали соревнования по греко-римской борьбе на кубок главы республики

В Уфе стартовали Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин на кубок главы республики. В турнире участвуют 136 спортсменов из 26 регионов. В церемонии открытия принял участие министр спорта республики. Руслан Хабибов объявил об окончательном решении строительства центра борьбы в Уфе к 2024 году.
В первый день турнира прошли квалификационные схватки вплоть до полуфиналов. Завтра состоятся уже решающие финальные поединки в десяти весовых категориях. За золото турнира будут биться три башкирских борца, среди которых есть и призёр чемпионата России Нохчо Лабазанов.