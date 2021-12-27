В Уфе стартовали соревнования по греко-римской борьбе на кубок главы республики

В Уфе стартовали Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин на кубок главы республики. В турнире участвуют 136 спортсменов из 26 регионов. В церемонии открытия принял участие министр спорта республики. Руслан Хабибов объявил об окончательном решении строительства центра борьбы в Уфе к 2024 году.

Мы построим очень современный, многофункциональный центр борьбы, который будет открыт в 2024 году. И буквально в первые месяцы 2022 года мы приступим к его проектированию и планированию.

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе стартовали соревнования по греко-римской борьбе на кубок главы республики

В первый день турнира прошли квалификационные схватки вплоть до полуфиналов. Завтра состоятся уже решающие финальные поединки в десяти весовых категориях. За золото турнира будут биться три башкирских борца, среди которых есть и призёр чемпионата России Нохчо Лабазанов.

Цель одна была – золотая медаль. Мы ее в любом случае достигнем. Будет подарком для всей республики моя золотая медаль.

Нохчо Лабазанов, призёр чемпионата России по греко-римской борьбе
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