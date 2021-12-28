В Башкирии национальные объединения наградили за активную деятельность

В Башкортостане в этом году удалось провести масштабное мероприятие – «Фольклориаду». Этнический колорит представили на фестивале все народности, живущие в республике.

Также состоялось итоговое совещание с руководителями культурных центров. С Домом дружбы народов тесно сотрудничают 47 национальных объединений. При этом их становится больше. В этом году появилось чеченское землячество, центр корейской культуры, русско-сербская дружба в Башкортостане, общественное объединение вьетнамцев.