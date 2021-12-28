В Уфе вновь произошла эвакуация в школах

Сегодня, 28 декабря, рано утром в учебных учреждениях Уфы вновь произошла эвакуация. Об этом сообщили очевидцы.

По информации от ИА «Башинформ», в школы поступило сообщение об угрозе взрыва. В частности, эвакуация прошла в гимназии №86. Всех учеников и сотрудников школы увели в центр «Саторис».

Некоторым родителям пришлось забрать детей домой, так как кинологи не успевали оперативно осмотреть территорию учебного учреждения.