В Уфе вновь произошла эвакуация в школах

Сегодня, 28 декабря, рано утром в учебных учреждениях Уфы вновь произошла эвакуация. Об этом сообщили очевидцы.
По информации от ИА «Башинформ», в школы поступило сообщение об угрозе взрыва. В частности, эвакуация прошла в гимназии №86. Всех учеников и сотрудников школы увели в центр «Саторис».
Некоторым родителям пришлось забрать детей домой, так как кинологи не успевали оперативно осмотреть территорию учебного учреждения.
Также, по некоторой информации, эвакуировали школы №47, 49, 31, 24, 61, 64, 65, 71, 129, 93, 98 и другие.