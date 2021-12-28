В Башкирии ребёнок серьёзно пострадал при игре со спичками

Накануне, 27 декабря, в Чишминском районе произошёл несчастный случай. 12-летний мальчик серьёзно пострадал, играя со спичками.
По информации от Госкомитета по ЧС, инцидент зафиксирован в поселке Чишмы. Ребёнок получил травмы, когда играл со спичками. Врачи диагностировали у мальчика ожоги головы, шеи, верхней части грудной клетки и рук.
Мальчик находится в ожоговом отделении. Врачи оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное. Известно, что в момент произошедшего ребёнок находился дома один.