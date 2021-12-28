В Уфе пассажирский автобус попал в аварию: есть пострадавшие

Накануне, 27 декабря, в Уфе произошла авария с участием пассажирского автобуса. Инцидент зафиксирован на бульваре Баландина.

Около девяти часов вечера 35-летняя женщина за рулём «Лады Калина» допустила столкновение с пассажирским автобусом №272. Помощь врачей потребовалась водителю легкового автомобиля. Пассажирский автобус был не на маршруте. Расследование аварии проводят сотрудники правоохранительных органов.

Ещё одна авария с участием автобуса произошла сегодня, 28 декабря. На 3 км автодороге Иглино-Карсный Восход столкнулись автобус №165т, в котором находились 3 пассажира, и легковой автомобиль. Помощь врачей потребовалась 31-летнему пассажиру автобуса и 30-летнему водителю легкового авто.