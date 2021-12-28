Андрей Назаров исполнит три новогодних желания детей из Башкирии

Мне приятно это сегодня сделать, буду рад вручить подарки детям, которые в этом нуждаются. Чем больше людей в этом будут участвовать, тем больше мы будем сплачиваться как нация, как жители Башкортостана.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан