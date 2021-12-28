Андрей Назаров исполнит три новогодних желания детей из Башкирии

В Башкортостане продолжается Всероссийский проект «Елка желаний». Накануне три шара с пожеланиями с елочных веток снял премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров.

Двое детей мечтают о современных гаджетах. Восьмилетний Динислам Куликов хочет получить на Новый год смартфон, Диана Газизова – планшет. А вот девятилетний Азамат Давлетов грезит покататься на самокате.

Мне приятно это сегодня сделать, буду рад вручить подарки детям, которые в этом нуждаются. Чем больше людей в этом будут участвовать, тем больше мы будем сплачиваться как нация, как жители Башкортостана.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Участниками акции ежегодно становятся дети-сироты, ребята из малообеспеченных семей, люди с ограниченными возможностями здоровья и тяжёлыми заболеваниями. Сегодня шары с пожеланиями в ГКЗ «Башкортостан» также сняли члены регионального правительства, депутаты Госсобрания и руководители ведомств. К примеру, министр семьи, труда и соцзащиты населения подарит пятилетнему Артуру Абдрашитову специальный световой стол, на котором можно рисовать картины при помощи песка.

Фото №1 - Андрей Назаров исполнит три новогодних желания детей из Башкирии

386 детей свои желания отправили на сайт. На сегодня 256 желаний мы готовы исполнить. Оставшиеся еще буду исполняться до конца февраля.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
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