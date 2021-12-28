Андрей Назаров исполнит три новогодних желания детей из Башкирии

В Башкортостане продолжается Всероссийский проект «Елка желаний». Накануне три шара с пожеланиями с елочных веток снял премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров.
Двое детей мечтают о современных гаджетах. Восьмилетний Динислам Куликов хочет получить на Новый год смартфон, Диана Газизова – планшет. А вот девятилетний Азамат Давлетов грезит покататься на самокате.
Участниками акции ежегодно становятся дети-сироты, ребята из малообеспеченных семей, люди с ограниченными возможностями здоровья и тяжёлыми заболеваниями. Сегодня шары с пожеланиями в ГКЗ «Башкортостан» также сняли члены регионального правительства, депутаты Госсобрания и руководители ведомств. К примеру, министр семьи, труда и соцзащиты населения подарит пятилетнему Артуру Абдрашитову специальный световой стол, на котором можно рисовать картины при помощи песка.