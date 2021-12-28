В Башкирии 2022 год станет годом модернизации профобразования и достойных условий труда

Логика здесь есть — на фоне блестяще проведенного WorldSkills, где наши команда здорово выступила, мы обратили внимание на необходимости более интенсивной работы с системой профессионального образования. У нас 96 колледжей — самое большое количество в стране. Нам надо подумать хорошо о модернизации профобразования. Мы сейчас ведем переговоры с Правительством РФ об открытии в Уфе федерального центра повышения квалификации кадров работников профобразования. Надеемся, мы получим на это поддержку, и это несомненно даст толков развития профобразования. Надо создавать нормальные условия и в общежитиях ссузов, но в первую очередь, необходима модернизация учебно-производственной базы. Кроме того, в предстоящем году мы продумаем юридический и финансовый механизм поддержки руководителей тех предприятий, которые создают достойные условия труда, где будет оцениваться в том числе самый главный показатель — заработная плата работников, а также травматизм.

Радий Хабиров, глава Башкирии