В Башкирии будет создан Фонд кино

Сегодня, 28 декабря, прошло оперативное совещание в правительстве Башкирии. Глава региона и участники встречи обсудили не только текущие вопросы развития республики, но и подвели предварительные итоги 2021 года.
Так, Радий Хабиров рассказал о создании в Башкирии Фонда кино по аналогии с Российским фондом кино. Он будет поддерживать самые интересные региональные проекты.
Начиная с 2022 года, в бюджете республики на кинопроекты каждый год будут предусматривать 50 млн рублей. В 14 муниципалитетах, где нет современных кинотеатров, до конца 2023 года появятся модернизированные кинозалы. А в Уфе начинается подготовка к 70-летию кинотеатра «Родина» — к 2023 году будут проведены ремонтные работы.