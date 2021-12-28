В Башкирии будет создан Фонд кино

28 декабря — Международный день кино. Мы на прошлой неделе встречались с кинематографистами. Мы сегодня уверенно можем сказать, что башкирское кино есть, оно очень интересное, яркое. Одно из важнейших решений, которое мы приняли, — это создание Фонда кино по аналогии с Российским фондом кино, который будет поддерживать наиболее интересные предложения.

Радий Хабиров, глава Башкирии