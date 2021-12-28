Радий Хабиров обозначил приоритетные задачи на 2022 год

2022-й объявлен в Башкортостане Годом модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий. Об этом сегодня во время оперативного совещания в правительстве сообщил Глава республики. Также Радий Хабиров обозначил приоритетные задачи на следующий год.

Прежде всего, это борьба с ковидом и работа над снижением показателя смертности в регионе. В сфере экономики правительству республики нужно будет заняться вопросом повышения заработной платы, помочь «подняться с колен» предприятиям, находящимся в сложной ситуации.

Уходящий год пусть и был сложным, республика показала хорошие результаты по многим направлениям. К примеру, индекс промышленного производства за 11 месяцев составил более 106%. Экономика восстанавливается, отметил Глава Башкортостана. А по строительству жилья в 2021-м и вовсе вышли на исторический максимум. Во время оперативного совещания были подведены также итоги мониторинга муниципальных и городских округов. Лучшим были присуждены гранты Главы республики в номинации «Достижение года». В общей сложности денежные премии получили десять муниципальных районов и пять городских округов.