В Уфе кинологи завершили осмотр во всех школах

В Уфе сегодня, 28 декабря, несколько школ было эвакуировано. По данным правоохранительных органов, в учебные учреждения поступила информация об угрозе взрыва.

Неизвестные ночью совершили звонок в экстренные службы и заявили об угрозе взрыва в школах. Во многих учебных учреждениях школьников не пустили уже на первом уроке, так как на территории проводились розыскные мероприятия.