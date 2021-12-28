В Уфе кинологи завершили осмотр во всех школах

В Уфе сегодня, 28 декабря, несколько школ было эвакуировано. По данным правоохранительных органов, в учебные учреждения поступила информация об угрозе взрыва.
Неизвестные ночью совершили звонок в экстренные службы и заявили об угрозе взрыва в школах. Во многих учебных учреждениях школьников не пустили уже на первом уроке, так как на территории проводились розыскные мероприятия.
Уже к обеду кинологи осмотрели все учебные учреждения города. Опасных предметов обнаружено не было. Ситуация была взята муниципалитетом на жесткий контроль и отрабатывалась во взаимодействии с директорами школ с информированием родителей учащихся.