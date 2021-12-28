В Иглинском районе прошло первенство по плаванию «В Новый год со спортом»
В соревнованиях приняли участие 30 юных спортсменов
из Иглинского и Туймазинского районов. Победители получили медали, почетные
грамоты и сладкие призы.
В семье Ганиевых сразу два спортсмена – Данияр и
Оскар. Старший ходит на плавание уже год. В будущем ребята планируют обрести
титул чемпионов.
Плавание
– это единственный вид спорта, где работают все группы мышц. У меня младший сын
ходит полгода. Старший год. Оба сына плавать не умели. Мы сначала индивидуально
занимались. Как начали держаться на воде, стали ходить на групповые занятия.
Илюс Ганиев, житель с. Иглино
Я
плаваю уже два года. Я сегодня заняла 1-е место. Я хочу быть чемпионкой.