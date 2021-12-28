В Иглинском районе прошло первенство по плаванию «В Новый год со спортом»

Плавание – это единственный вид спорта, где работают все группы мышц. У меня младший сын ходит полгода. Старший год. Оба сына плавать не умели. Мы сначала индивидуально занимались. Как начали держаться на воде, стали ходить на групповые занятия.

Илюс Ганиев, житель с. Иглино