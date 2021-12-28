Главный пристав Башкирии исполнил новогоднее желание ребенка из многодетной семьи

Детям из многодетной семьи в Уфе подарили тюбинги. В регионе продолжается акция «Ёлка желаний». Мечту 9-летнего Саида осуществил главный судебный пристав республики Ильнур Махмутов.

Однако в семье, где воспитывается мальчик, есть еще трое детей. Ильнур Махмутов подарил подарок не только Саиду, но и другим членам семьи. Об акции узнали из соцсетей. Напомним, её участниками ежегодно становятся дети-сироты, ребята из малообеспеченных семей, люди с ограниченными возможностями здоровья и тяжёлыми заболеваниями.

Уверенности не было, что приедут тюбинги, что будет оказана такая поддержка. Спасибо, что услышали нас, что исполнили желание.

Алия и Азамат Зиннуровы
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