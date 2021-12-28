Главный пристав Башкирии исполнил новогоднее желание ребенка из многодетной семьи

Однако в семье, где воспитывается мальчик, есть еще трое детей. Ильнур Махмутов подарил подарок не только Саиду, но и другим членам семьи. Об акции узнали из соцсетей. Напомним, её участниками ежегодно становятся дети-сироты, ребята из малообеспеченных семей, люди с ограниченными возможностями здоровья и тяжёлыми заболеваниями.