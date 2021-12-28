Студентам УГАТУ показали технику военной полиции

Сиротам, которые учатся в УГАТУ, показали технику военной полиции. Будущие инженеры-конструкторы покатались на БТР и узнали, как устроен бронетранспортёр. Руководство вуза совместно с военной полицией уфимского гарнизона в преддверии нового года организовали праздник студентам.
Вместо саней с оленями – бронетранспортёр повышенной защищённости «Тайфун-К», а взамен обычного подарка – возможность оказаться на месте личного состава военной бригады. Увидеть вживую такую технику студенты авиационного техникума мечтали давно, а оказаться внутри самолета, БТР и бронемашины – тем более. Самые любознательные из студентов смогли почувствовать себя настоящими пилотами.
Техника, которую сегодня ребята увидели вживую, используется разведчиками для разрешения локальных конфликтов, в том числе в Сирийской Арабской Республике. Такую экскурсию курсантам подготовили офицеры Военно-учебного центра при УГАТУ. Также для ребят организовали музыкальную программу с танцами, конкурсами и подарками.
Будущие инженеры-конструкторы должны уметь правильно обращаться с техникой. Узнать, как она устроена на практике, им будет вдвойне полезней. Студент Рафаэль Насибуллин учится на втором курсе по направлению «Производство авиационных двигателей». После обучения он планирует отслужить и работать по специальности.
Как и Рафаэль, многие ребята из авиационного техникума хотят связать свою дальнейшую жизнь с армией и службой по контракту, а также моделировать авиационные детали для военной техники. И у них есть все условия для эффективного обучения. УГАТУ – единственный вуз в регионе, имеющий свой авиапарк. Авиационную технику учебное заведение получило из военных частей. Студенты могут изучать спецоборудование на практических и лабораторных занятиях.