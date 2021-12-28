Студентам УГАТУ показали технику военной полиции

Сиротам, которые учатся в УГАТУ, показали технику военной полиции. Будущие инженеры-конструкторы покатались на БТР и узнали, как устроен бронетранспортёр. Руководство вуза совместно с военной полицией уфимского гарнизона в преддверии нового года организовали праздник студентам.

Вместо саней с оленями – бронетранспортёр повышенной защищённости «Тайфун-К», а взамен обычного подарка – возможность оказаться на месте личного состава военной бригады. Увидеть вживую такую технику студенты авиационного техникума мечтали давно, а оказаться внутри самолета, БТР и бронемашины – тем более. Самые любознательные из студентов смогли почувствовать себя настоящими пилотами.

Читали и соцсети, и запросы поступали, просьбы. Дети хотят покататься на этой технике. Надеюсь, у детей останется много впечатлений, потому что это видят все на картинках, видят все в телевизорах, хотелось непосредственно показать. Валентин Солодовник, военный комендант военной комендатуры г. Уфы

Техника, которую сегодня ребята увидели вживую, используется разведчиками для разрешения локальных конфликтов, в том числе в Сирийской Арабской Республике. Такую экскурсию курсантам подготовили офицеры Военно-учебного центра при УГАТУ. Также для ребят организовали музыкальную программу с танцами, конкурсами и подарками.

Потом будет программа. Им действительно интересно, они прямо в восторге от того, что им здесь показывается. Евгений Сотников, начальник военно-учебного центра при Уфимском государственном авиационном техническом университете

Будущие инженеры-конструкторы должны уметь правильно обращаться с техникой. Узнать, как она устроена на практике, им будет вдвойне полезней. Студент Рафаэль Насибуллин учится на втором курсе по направлению «Производство авиационных двигателей». После обучения он планирует отслужить и работать по специальности.

Нам рассказали, что где как находится. Что для чего предназначено. Я думаю, мне это в будущем приходится. Рафаэль Насибуллин, студент Уфимского государственного авиационного техникума