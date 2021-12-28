В Уфе прошла эвакуация в торговых центрах

Сегодня, 28 декабря, в Уфе прошла эвакуация и в торговых центрах. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Эвакуация прошла в торговых центрах «Планета» и «Яй». Как сообщили в правоохранительных органах корреспонденту ИА «Башинформ», причина эвакуации – угроза взрыва. Информацию о заложенном устройстве передали неизвестные в полицию.

Кинологи тщательно осмотрели территорию и помещение торговых центров. Опасных предметов найдено не было.

Напомним, сегодня прошла эвакуация и в учебных учреждениях города по той же причине. Кинологи осмотрели все школы Уфы.