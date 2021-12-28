В Башкирии два чиновника устроились на работу по поддельным дипломам

В Уфе перед судом предстанут два бывших сотрудника администрации Уфимского района. Прокурорская проверка выявила у чиновников поддельные дипломы.
Оказалось, что сотрудники, не имея высшего образования, при трудоустройстве предъявили поддельные дипломы. Их приняли на работу, а после даже перевели на вышестоящие должности.
Один из обвиняемых сознался в содеянном, другой вину не признал. Уголовные дела направлены в суд. Главу администрации Уфимского района обязали усилить контроль при проверке соискателей.