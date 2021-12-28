В Башкирии глава сельсовета предстанет перед судом за смерть 4-летнего мальчика

Напомним, инцидент произошёл 17 апреля этого года. Ребёнок катался по улицам на велосипеде, когда на него налетела стая собак. Животные сильно покусали мальчика – ребёнок скончался от обильной кровопотери на месте происшествия.

В смерти ребёнка обвинили главу Сафаровского сельсовета. Жители населенного пункта с сентября 2020 года по апрель 2021 года жаловались на бездомных собак. Обращения сельчан глава сельсовета оставил без внимания, на их жалобы он не ответил, а также не предпринял никаких действий по устранению проблемы.