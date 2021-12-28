Житель Уфы расчленил сожительницу и спрятал её тело в лесу

В Башкирии удалось раскрыть убийство 12-летней давности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

В феврале 2008 года между пьяным уфимцем и его сожительницей произошёл конфликт. В порыве гнева мужчина схватил стеклянную бутылку и несколько раз ударил возлюбленную по голове. Несчастная получила черепно-мозговую травму и скончалась.