Житель Уфы расчленил сожительницу и спрятал её тело в лесу

В Башкирии удалось раскрыть убийство 12-летней давности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
В феврале 2008 года между пьяным уфимцем и его сожительницей произошёл конфликт. В порыве гнева мужчина схватил стеклянную бутылку и несколько раз ударил возлюбленную по голове. Несчастная получила черепно-мозговую травму и скончалась.
Тело сожительницы мужчина расчленил и оставил в лесном массиве недалеко от дома. Свою вину 64-летний мужчина признал частично. С 2015 года он отбывает наказание за аналогичное преступление.