Радий Хабиров честно высказался о коррупции в правительстве

Когда происходят подобные события (арест чиновников), то я общаюсь с правоохранителями. Я не знаю, виновен он или нет. Это решает суд. Я всем главам говорю, если вы совершили что-тои нарушили уголовную статью, то спрашиваю доказательства — положил он в карман или нет. Если их нет, то человек остается на своем месте. Я уже принимал решения. Мы уже провели ротацию глав. Кто-то отслужил лучше, кто-то хуже. Но были моменты, когда люди уходили после того, как «он не туда пошел». Я сторонник суда.

Радий Хабиров, Глава Башкортостана