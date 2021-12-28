Радий Хабиров честно высказался о коррупции в правительстве
Сегодня, 28 декабря, Глава Башкортостана даёт большое интервью об уходящем 2021 годе, который оказался непростым не только для республики, но и для всего мира.
Радий Хабиров честно высказался о коррупционных скандалах, которые разразились в ложе министров в этом году. Глава региона отметил, что всегда был сторонником суда. Только суд может подтвердить факт коррупции.
Когда происходят подобные события (арест чиновников), то я общаюсь с правоохранителями. Я не знаю, виновен он или нет. Это решает суд. Я всем главам говорю, если вы совершили что-тои нарушили уголовную статью, то спрашиваю доказательства — положил он в карман или нет. Если их нет, то человек остается на своем месте. Я уже принимал решения. Мы уже провели ротацию глав. Кто-то отслужил лучше, кто-то хуже. Но были моменты, когда люди уходили после того, как «он не туда пошел». Я сторонник суда.
Радий Хабиров, Глава Башкортостана
При этом пока вице-премьер и министр строительства не уволены со своего поста. Если их признают невиновными, они вернутся к работе.