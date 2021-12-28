«На теме вакцинации хотят похайповать»: Радий Хабиров об «антиваксерах»
Сегодня, 28
декабря, Глава Башкортостана даёт большое интервью ведущим СМИ региона. Радий Хабиров
честно оценивает достижения и трудности уходящего 2021 года.
Невозможно обойти
стороной на интервью с Главой тему коронавируса. Борьба с вирусом продолжается.
Пока самый действенный способ замедлить распространение вируса – вакцинация. Радий
Хабиров отметил, что «антиваксеров» обижать не нужно — сомневающихся нужно просто аккуратно
убеждать.
Ситуация наша эпидемиологическая такова, что нам больше не надо принимать ограничительные меры. Но будем еще смотреть после праздников. Врачи ковид-госпиталей будут получать все выплаты. Я ни одну не убрал. Плюс федеральная поддержка. Мы постоянно улучшаем условия работы медиков. Меня пугает информация о надвигающемся омикроне. Безусловно, оно к нас прилетит. Нас немного успокаивает и делает нас сильнее. Мы провакцинировали почти 2,2 млн человек. Нам нужно для коллективного иммунитета — 2,45 млн. Я уже четыре раза вакцинировался. Я так не хочу болеть, потому что я знаю последствия. У меня дома маленькие дети. Я должен быть здоровым. «Антиваксеры», в моем понимании, это человек, который на теме вакцинации решил похайповать. Их надо аккуратно убеждат.
Радий Хабиров, Глава Башкортостана
Также Глава региона отметил, что правительство не готовит новых ограничений к Новому году.
Под бой курантов новые ограничения я не готовлю. Мы же в 2020-м году думали, что это черная полоса. Но в 2021 году мы потеряли больше людей.