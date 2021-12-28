«Это не туризм»: Радий Хабиров рассказал о внешних контактах Башкортостана
Сегодня, 28 декабря, Глава Башкортостана даёт большое итоговое интервью ведущим СМИ региона. Радий Хабиров откровенно оценивает уходящий 2021 год.
Глава региона отметил, что все внешние контакты Башкортостана – это не туризм, а плотное и планомерное развитие бизнеса, а также культурный обмен.
Казахстан и Белоруссия — это не туризм. Мы пробиваем дорогу для нашего бизнеса. Нам дают какие-то преференции. Две недели назад казахстанская делегация уехала, а в середине января они снова приезжают. Им интересно. Структуры экономики очень близки — добыча нефти, сельскохозяйственная техника и т.д. Если мы хотим что-то решить, надо встречаться с руководителями этих стран. Если они дают поручения, то дальше «зеленый свет». Мы будем рейс пускать, пойдет культурный обмен, мы завяжем все.
Радий Хабиров, Глава Башкортостана
Отдельный вопрос касается братского Донбасса. По словам Главы республики, региону крайне необходимо развитие.
Донбасс — это другое. Для меня первая поездка была связана с генералом Шаймуратовым. Там люди хотят работать с тобой, смотрят на тебя как дети. Сейчас будет экономическая интеграция. Следующий наш наш — стоить бизнес на Донбассе.