«Это не туризм»: Радий Хабиров рассказал о внешних контактах Башкортостана

Казахстан и Белоруссия — это не туризм. Мы пробиваем дорогу для нашего бизнеса. Нам дают какие-то преференции. Две недели назад казахстанская делегация уехала, а в середине января они снова приезжают. Им интересно. Структуры экономики очень близки — добыча нефти, сельскохозяйственная техника и т.д. Если мы хотим что-то решить, надо встречаться с руководителями этих стран. Если они дают поручения, то дальше «зеленый свет». Мы будем рейс пускать, пойдет культурный обмен, мы завяжем все.

Радий Хабиров, Глава Башкортостана