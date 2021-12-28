Радий Хабиров рассказал о поддержке «детей войны»

Сегодня, 28 декабря, Глава Башкортостана даёт большое интервью ведущим СМИ региона. Радий Хабиров оценивает уходящий 2021 год, который оказался непростым для всех.
В частности, Глава региона отметил, что в Башкортостане продолжится активная поддержка «детей войны». Это люди, которые пережили все ужасы военного времени, но ощутимую поддержку им стали оказывать совсем недавно.
Эта тема была несколько лет. Ко мне приходили разные люди и представители разных организаций. Я говорил, что наш бюджет не позволит. На пору этих детей пришло послевоенное время. Они ничего не имели. Они так же потеряли родителей, голодали и работали. Я был сторонником того, чтобы их статус признали. Надо было раньше это сделать. Я думаю, что мы сделали доброе, хорошее дело. А по поводу «плюшек» — сумму выплат будем увеличивать.
Радий Хабиров, Глава Башкортостана
Также Глава Башкортостана отметил, что в республике будут продолжать восстанавливать историческую справедливость. С каждым разом всё больше выдающихся имён, уроженцев Башкортостана, становятся видны для истории и для нынешнего поколения.
У нас есть историки, которые знают эти имена. Мы хотим, чтобы эти люди были достоянием наших детей. Условно Альбанов — после посещения музея хочется заняться исследованием Арктики. Генералы армии, другие забытые имена. Мы сделаем музей. К 2023 году мы его откроем.