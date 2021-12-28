Радий Хабиров рассказал о поддержке «детей войны»

Эта тема была несколько лет. Ко мне приходили разные люди и представители разных организаций. Я говорил, что наш бюджет не позволит. На пору этих детей пришло послевоенное время. Они ничего не имели. Они так же потеряли родителей, голодали и работали. Я был сторонником того, чтобы их статус признали. Надо было раньше это сделать. Я думаю, что мы сделали доброе, хорошее дело. А по поводу «плюшек» — сумму выплат будем увеличивать.

Радий Хабиров, Глава Башкортостана