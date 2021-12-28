Стало известно, когда объединенный вуз в Уфе может начать принимать первых абитуриентов

Наши университеты будут ежегодно получать базовую часть гранта в 100 млн рублей и его специальная часть 142 млн рублей. БашГУ и УГАТУ с единой заявкой, а также Нефтяной университет. БГМУ получит 426 млн рублей. При этом уже в следующем году мы будем участвовать в конкурсе для получения специальной части более высокого уровня, в реальности все получится, более того, мы уже подали заявки от БашГУ и УГАТУ на финансирование в объемах гораздо более млрд рублей на ремонт общежитий.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан