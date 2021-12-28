Стало известно, когда объединенный вуз в Уфе может начать принимать первых абитуриентов

Объединенный вуз республики может начать прием абитуриентов уже в следующем учебном году. Об этом стало известно на расширенном заседании организаций высшего образования и научных учреждений, где подвели итоги года науки.

По словам Радия Хабирова, на прошлой неделе комиссия Минобра страны приняла окончательное решение о создании нового вуза на базе БашГУ и УГАТУ. Концепцию кампуса разрабатывает шведская компания. Говорили и об участии в программе «Приоритет 2030». Башкортостан – единственный регион, из которого все заявившиеся высшие учебные заведения вошли в «Лигу суперуниверситетов». Каждый из них будет получать из федерального бюджета базовую и специальную часть гранта. По словам главы региона, республика дополнительно выделит не менее 100 млн рублей на поддержку молодых ученых, заслуженных преподавателей, а также новые программы. Радий Хабиров поставил задачи на следующий год.

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Наши университеты будут ежегодно получать базовую часть гранта в 100 млн рублей и его специальная часть 142 млн рублей. БашГУ и УГАТУ с единой заявкой, а также Нефтяной университет. БГМУ получит 426 млн рублей. При этом уже в следующем году мы будем участвовать в конкурсе для получения специальной части более высокого уровня, в реальности все получится, более того, мы уже подали заявки от БашГУ и УГАТУ на финансирование в объемах гораздо более млрд рублей на ремонт общежитий.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

После выступления научного сообщества прошла церемония награждения. Радий Хабиров вручил ученым почетные грамоты, благодарственные письма, а также звания. Двое участников удостоены ордена Салавата Юлаева, еще один – ордена «За заслуги перед Республикой Башкортостан».

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