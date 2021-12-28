Стало известно, когда объединенный вуз в Уфе может начать принимать первых абитуриентов

Объединенный вуз республики может начать прием абитуриентов уже в следующем учебном году. Об этом стало известно на расширенном заседании организаций высшего образования и научных учреждений, где подвели итоги года науки.
По словам Радия Хабирова, на прошлой неделе комиссия Минобра страны приняла окончательное решение о создании нового вуза на базе БашГУ и УГАТУ. Концепцию кампуса разрабатывает шведская компания. Говорили и об участии в программе «Приоритет 2030». Башкортостан – единственный регион, из которого все заявившиеся высшие учебные заведения вошли в «Лигу суперуниверситетов». Каждый из них будет получать из федерального бюджета базовую и специальную часть гранта. По словам главы региона, республика дополнительно выделит не менее 100 млн рублей на поддержку молодых ученых, заслуженных преподавателей, а также новые программы. Радий Хабиров поставил задачи на следующий год.
После выступления научного сообщества прошла церемония награждения. Радий Хабиров вручил ученым почетные грамоты, благодарственные письма, а также звания. Двое участников удостоены ордена Салавата Юлаева, еще один – ордена «За заслуги перед Республикой Башкортостан».