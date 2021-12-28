В Башкирии в 2021 году восстановили права более 3 тысяч обманутых дольщиков

Собравшиеся обсудили ситуацию по восстановлению нарушенных прав дольщиков. В начале года обманутых жителей было более 7 тысяч. Сейчас их количество уменьшилось до четырёх. Тем не менее план работ остается объемным. Решение проблемы в отношении 80 домов планируют при участии федерального Фонда защиты прав дольщиков. Из них 43 объекта возведут до конца 2023 года.