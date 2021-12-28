В Башкирии в 2021 году восстановили права более 3 тысяч обманутых дольщиков

Восстановлены права более трёх тысяч обманутых дольщиков в Башкирии. Об этом сообщили  на совещании в формате «Строительный и транспортный час», который провел глава региона Радий Хабиров.

Собравшиеся обсудили ситуацию по восстановлению нарушенных прав дольщиков. В начале года обманутых жителей было более 7 тысяч. Сейчас их количество уменьшилось до четырёх. Тем не менее план работ остается объемным. Решение проблемы в отношении 80 домов планируют при участии федерального Фонда защиты прав дольщиков. Из них 43 объекта возведут до конца 2023 года.

О выполнении графиков работ доложили главы городов и районов Башкирии. Руководитель региона Радий Хабиров отметил, что первый этап транспортной реформы завершился.

Вы если видите, что там где-то у вас слабый строитель, вы мне сигнальте, я отрефлексирую. А то потом мы ждем прихода к какому-то определенному этапу, а ничего не случается.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Что касается безопасности на дорогах, до 1 марта 2022 года установят почти 800 комплексов фиксации нарушений ПДД. Их разместят на участках повышенной аварийности, где также ограничат скоростной режим. В числе дополнительных мер повышения безопасности на совещании обсудили строительство разделительных ограждений и систем освещения перекрёстков, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

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