Большое интервью Радия Хабирова: основные темы

Пандемия, борьба с нелегальными перевозчиками, коррупционные скандалы. Сегодня глава республики Радий Хабиров в прямом эфире дал большое интервью по итогам 2021 года. Проблемы, достижение и планы на будущее. Разговор зашел и о неприятных темах, в частности о том, почему руководитель региона не вмешивался в историю со сносом гостиницы «Лидо». Более двух часов глава региона отвечал на самые разные и главное – злободневные вопросы.

Говорить честно и откровенно – главный девиз большого интервью. Радий Хабиров сразу обозначил, что готов отвечать даже на острые вопросы. В частности, его спросили о ситуации со сносом гостиницы «Лидо» в Уфе. Эта история вызвала много негатива в адрес властей. Глава республики объяснил, почему не вмешивался. Постановление суда о сносе было еще в 2016, и решить вопрос мирно изначально было невозможно.

Ситуация с «Лидо» гнилая. Там нет рыцарей белого света. Пока ее строили – все были в доле. Там нет правых, виноватые есть. Мне непонятна роль муниципалитета, когда ее строили. Когда я начал разбираться в документах, ситуация патовая. Спасти объект было невозможно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Затронули и тему коррупции. На сегодня два руководителя министерств арестованы, несколько глав районов – под следствием. При этом никто из них не уволен. По словам Радия Хабирова, как опытный юрист он всегда руководствуется презумпцией невиновности. Обвинить можно любого, но нужны объективные доказательства.

Как я могу квалифицировать – виновен, не виновен? Это дело суда. Но я имею свою позицию. Подчеркну – финансово-экономическая деятельность очень непростая. В ней возникает много нюансов, один документ противоречит другому, толковать можно двояко. Вот при строительстве объектов возникает множество сложных ситуаций: пересмотр смет, смена подрядчиков, многое другое. И поэтому для меня главный аргумент – положил он себе в карман или нет. Общаемся с правоохранительными органами, спрашиваю: а есть ли доказательства, что в карман что-то упало? Если нет – пусть суд разбирается, но для меня он остается главой до тех пор, пока не будет вынесено решение. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Немало негатива в свой адрес глава региона получил и после так называемой маршрутной реформы. Впрочем, уже сейчас можно обозначить достижения: старых ПАЗиков на улицах стало в разы меньше, вместо них – новые автобусы. И самое главное – предпринимателей вывели из теневого оборота денег, где крутились миллиарды рублей.

Результаты есть – мы существенно обновили автопарк, в том числе и за счет самих перевозчиков. Но я хотел вывести в белый цвет. Я пошел на это и собрал определенную долю негатива. В конечном итоге мы создадим в Уфе качественную, хорошую транспортную инфраструктуру. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Что называется, из наболевшего – вопросы, связанные с пандемией. Так уж вышло, что почти половину своего срока Радий Хабиров вынужден бороться с коронавирусом и принимать непопулярные решения. Вынужденно страдают люди и бизнес. Но иначе никак. Постепенно ситуация налаживается. До достижения коллективного иммунитета осталось не так много. Растет и число тех, кто проходит вакцинацию по второму кругу.

Каждый день у меня доклад. На сегодня 200 с лишним тысяч вакцинированных ревакцинировались. Я уже четыре раза вакцинировался. Полтора года борьбы с коронавирусом забрали у бюджета 28 млрд рублей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Это огромные деньги, которые можно было бы потратить на развитие, на строительство, решение соцвопросов. Самое главное, что республика достойно из этой истории выкарабкивается. Азамат Янбердин, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан

Восстанавливается и экономика. Республика уверенно выходит из кризиса, растет инвестиционная привлекательность. За первые три квартала объем инвестиций увеличился более чем на 3 процента.

Сейчас вопросы поддержки граждан, сохранения рабочих мест, поддержки бизнеса являются одними из приоритетных, и это очень импонирует, было приятно услышать. Владимир Барабаш, председатель Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества