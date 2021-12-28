Большое интервью Радия Хабирова: основные темы

Пандемия, борьба с нелегальными перевозчиками, коррупционные скандалы. Сегодня глава республики Радий Хабиров в прямом эфире дал большое интервью по итогам 2021 года. Проблемы, достижение и планы на будущее. Разговор зашел и о неприятных темах, в частности о том, почему руководитель региона не вмешивался в историю со сносом гостиницы «Лидо». Более двух часов глава региона отвечал на самые разные и главное – злободневные вопросы.
Говорить честно и откровенно – главный девиз большого интервью. Радий Хабиров сразу обозначил, что готов отвечать даже на острые вопросы. В частности, его спросили о ситуации со сносом гостиницы «Лидо» в Уфе. Эта история вызвала много негатива в адрес властей. Глава республики объяснил, почему не вмешивался. Постановление суда о сносе было еще в 2016, и решить вопрос мирно изначально было невозможно.
Затронули и тему коррупции. На сегодня два руководителя министерств арестованы, несколько глав районов – под следствием. При этом никто из них не уволен. По словам Радия Хабирова, как опытный юрист он всегда руководствуется презумпцией невиновности. Обвинить можно любого, но нужны объективные доказательства.
Немало негатива в свой адрес глава региона получил и после так называемой маршрутной реформы. Впрочем, уже сейчас можно обозначить достижения: старых ПАЗиков на улицах стало в разы меньше, вместо них – новые автобусы. И самое главное – предпринимателей вывели из теневого оборота денег, где крутились миллиарды рублей.
Что называется, из наболевшего – вопросы, связанные с пандемией. Так уж вышло, что почти половину своего срока Радий Хабиров вынужден бороться с коронавирусом и принимать непопулярные решения. Вынужденно страдают люди и бизнес. Но иначе никак. Постепенно ситуация налаживается. До достижения коллективного иммунитета осталось не так много. Растет и число тех, кто проходит вакцинацию по второму кругу.
Восстанавливается и экономика. Республика уверенно выходит из кризиса, растет инвестиционная привлекательность. За первые три квартала объем инвестиций увеличился более чем на 3 процента.
Радий Хабиров также рассказал о взаимоотношениях с членами правительства, работу которого оценивает высоко. Но при этом может и поругаться. В вопросе взаимодействия с другими регионами глава республики отметил здоровую конкуренцию. И привел пример из своего спортивного прошлого. Только в соревновании с лучшими можно стать лучше.