В Уфе семья с маленьким ребенком осталась без воды

Жители Затона остались без воды. Семья из четырех человек с маленьким ребёнком кутается в одеяла и ходит с пятилитровыми баллонами к родственникам. Деревенская жизнь началась внезапно в пределах города. Почему семья осталась без воды?

Вместо старой русской печки – старая плита. Чтобы прогреть помещение, конфорки оставляют включёнными на несколько часов. На днях семья едва не отравилась газом: прохудился шланг. Благо, запах учуяли и вызвали мастера.

Он пришёл, заизолировал. У нас нет отопления, потому что нет воды. Она замёрзла, уже шестые сутки.

Анастасия Нафикова
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В квартире живут прабабушка, бабушка, мама и 4-месячная Ариана. В прошлом году дом признали аварийным. Большинство жителей переселилось. Сейчас в квартирах, где проходит трубопровод, никого нет. Как следствие, по словам специалистов, помещение не прогревается и сети замерзают.

В домах нет отопления, и вода по всей длине водопровода замерзла. Ведутся восстановительные работы, к завтрашнему дню надеемся завершить.

Газизьян Ахмедьянов, первый заместитель главы администрации Ленинского района г. Уфы

Жильё, которое предоставляют для переселения, семью не устраивает. Однако, по словам представителей администрации Ленинского района Уфы, собственнице предложена квартира в Кузнецовском затоне, на которое она якобы согласилась.

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