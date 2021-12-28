В Уфе семья с маленьким ребенком осталась без воды

Жители Затона остались без воды. Семья из четырех человек с маленьким ребёнком кутается в одеяла и ходит с пятилитровыми баллонами к родственникам. Деревенская жизнь началась внезапно в пределах города. Почему семья осталась без воды?
Вместо старой русской печки – старая плита. Чтобы прогреть помещение, конфорки оставляют включёнными на несколько часов. На днях семья едва не отравилась газом: прохудился шланг. Благо, запах учуяли и вызвали мастера.
В квартире живут прабабушка, бабушка, мама и 4-месячная Ариана. В прошлом году дом признали аварийным. Большинство жителей переселилось. Сейчас в квартирах, где проходит трубопровод, никого нет. Как следствие, по словам специалистов, помещение не прогревается и сети замерзают.
Жильё, которое предоставляют для переселения, семью не устраивает. Однако, по словам представителей администрации Ленинского района Уфы, собственнице предложена квартира в Кузнецовском затоне, на которое она якобы согласилась.