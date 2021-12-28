В Уфе поздравили с Новым годом маленьких онкопациентов

Пациентов Республиканской детской клинической больницы поздравили с наступающим Новым годом. Дед Мороз и Снегурочка с подарками пришли в онкологическое отделение медучреждения. Организатор утренника – Центр дистанционного образования, который функционирует в стенах больницы.

В одной руке фломастер, в другой – стойка для системы. К сожалению, пациенты этого отделения рано узнали, что такое химиотерапия. Кристина Ихсанова с сыном лечится в РДКБ с марта этого года. Диагноз Данила – острый лимфобластный лейкоз. За это время домой выезжали раз 6, и то на пару дней.

Массовые праздники с другими детьми нам опасны. Здесь мы уже притерлись, знаем анализы друг друга. И 2-3 человека не опасны. А для детей – глоток воздуха. Кристина Ихсанова

Приход Деда Мороза и Снегурочки в отделение онкобольных организован Центром дистанционного образования. Он открылся здесь в августе этого года. Дети, вынужденные пропускать школу, догоняют сверстников между медицинскими процедурами.

Химию получаем каждую неделю. Сюда ходим и немножко забываем о своей болезни. Здесь проходит реабилитация. Такие школы нужны больницам. Альфина Ахмадуллина

«УчимЗнаем» – первая в республике образовательная площадка в стенах медучреждения. И хотя преподают пациентам вполне серьезные предметы, кабинетам даны мотивирующие названия – «Счастье» и «Успех». На занятия дети могут приходить с родителями. Проект реализуется на грант главы республики.

На будущее в планах выходить на школы, в которых дети учатся, и дистанционно обучать математике, русскому языку. Гузель Закирова, заместитель директора Республиканского центра дистанционного образования детей-инвалидов