В Уфе поздравили с Новым годом маленьких онкопациентов

Пациентов Республиканской детской клинической больницы поздравили с наступающим Новым годом. Дед Мороз и Снегурочка с подарками пришли в онкологическое отделение медучреждения. Организатор утренника – Центр дистанционного образования, который функционирует в стенах больницы.
В одной руке фломастер, в другой – стойка для системы. К сожалению, пациенты этого отделения рано узнали, что такое химиотерапия. Кристина Ихсанова с сыном лечится в РДКБ с марта этого года. Диагноз Данила – острый лимфобластный лейкоз. За это время домой выезжали раз 6, и то на пару дней.
Приход Деда Мороза и Снегурочки в отделение онкобольных организован Центром дистанционного образования. Он открылся здесь в августе этого года. Дети, вынужденные пропускать школу, догоняют сверстников между медицинскими процедурами.
«УчимЗнаем» – первая в республике образовательная площадка в стенах медучреждения. И хотя преподают пациентам вполне серьезные предметы, кабинетам даны мотивирующие названия – «Счастье» и «Успех». На занятия дети могут приходить с родителями. Проект реализуется на грант главы республики.
С понедельника по пятницу в течение дня в центре обучаются порядка 60 детей из онкоотделения. Такую возможность имеют и пациенты с другими заболеваниями. Сегодня накануне Нового года занятия отменены. Учебные будни, как и праздники, помогают маленьким пациентам не оставаться в стороне от обычной жизни, находясь в больничной палате.