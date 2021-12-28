В Уфе определили победителей Кубка главы Башкирии по греко-римской борьбе

В Уфе завершились Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин на Кубок главы Республики Башкортостан. В турнире приняли участие 136 спортсменов из 26 регионов нашей страны. С медалями заключительный турнир года завершили и башкирские спортсмены.
20-летнему Александру Чегодаеву из Башкортостана в полуфинале достался опытный соперник из Московской области – Садык Лалаев. Совсем недавно Чегодаев вернулся из армии. Из-за службы пришлось пропустить целый тренировочный год. Однако борец считает, что время прошло с пользой. В полуфинальной схватке Чегодаеву для победы не хватило совсем немного. Зато в малом финале башкирский спортсмен взял бронзовую медаль.
Всего в турнире приняли участие 16 башкирских спортсменов, но лишь трое пробились в финальные схватки. Ожидаемую золотую медаль в весе до 130 килограммов завоевал Нохчо Лабазанов. Она и осталась единственной для республики высшей наградой турнира. Также башкирские борцы принесли в копилку региона два серебра и две бронзы.
Комплект медалей разыгрывался в десяти весовых категориях. Некоторые финальные схватки заканчивались техническим поражением, но в большинстве из них борьба шла до последних секунд. Турнир являлся мастерским, то есть за победу в нём присуждалось звание мастера спорта. Однако на ковры в финалах зачастую выходили борцы, ранее подтвердившие звание мастеров спорта международного класса.
Это уже вторые соревнования на Кубок Главы Республики Башкортостан по греко-римской борьбе. А через три года их можно будет провести уже в новом Дворце борьбы, который, по словам министра спорта республики Руслана Хабибова, будет построен к 2024 году. В первые месяцы 2022-го планируется приступить к проектированию объекта.
Ближайший крупный старт у борцов греко-римского стиля пройдёт в начале февраля. Сильнейшие спортсмены страны соберутся в Суздале на чемпионате России.