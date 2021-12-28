В Уфе определили победителей Кубка главы Башкирии по греко-римской борьбе

В Уфе завершились Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин на Кубок главы Республики Башкортостан. В турнире приняли участие 136 спортсменов из 26 регионов нашей страны. С медалями заключительный турнир года завершили и башкирские спортсмены.

20-летнему Александру Чегодаеву из Башкортостана в полуфинале достался опытный соперник из Московской области – Садык Лалаев. Совсем недавно Чегодаев вернулся из армии. Из-за службы пришлось пропустить целый тренировочный год. Однако борец считает, что время прошло с пользой. В полуфинальной схватке Чегодаеву для победы не хватило совсем немного. Зато в малом финале башкирский спортсмен взял бронзовую медаль.

Было давление, говорили, что он опытнее. Не было мандража, делал всё, что думал, запланировано, но схватка пошла не по плану. За счёт опыта он меня одолел, старше меня, думаю, мы еще с ним увидимся, и я возьму реванш. Александр Чегодаев, бронзовый призёр Кубка Главы Республики Башкортостан по греко-римской борьбе

Всего в турнире приняли участие 16 башкирских спортсменов, но лишь трое пробились в финальные схватки. Ожидаемую золотую медаль в весе до 130 килограммов завоевал Нохчо Лабазанов. Она и осталась единственной для республики высшей наградой турнира. Также башкирские борцы принесли в копилку региона два серебра и две бронзы.

Да, естественно, всегда ожидаю золотых медалей от своих одноклубников, с кем я занимаюсь, получилось сегодня так, как должно было случиться. Нохчо Лабазанов, победитель Кубка Главы Республики Башкортостан по греко-римской борьбе

Комплект медалей разыгрывался в десяти весовых категориях. Некоторые финальные схватки заканчивались техническим поражением, но в большинстве из них борьба шла до последних секунд. Турнир являлся мастерским, то есть за победу в нём присуждалось звание мастера спорта. Однако на ковры в финалах зачастую выходили борцы, ранее подтвердившие звание мастеров спорта международного класса.

Очень хорошо знал соперника, давно общаемся, дружим, но до этого не встречались с ним, знал все слабые и сильные стороны. Наверное, подготовился тактически более, получилось, как получилось. Гарик Гюлумян, победитель Кубка Главы Республики Башкортостан по греко-римской борьбе

Планировали, что выступим также, готовились на сборы. Хороший турнир так проводят, слабых борцов здесь нет. Приходится выкладываться на все сто. Ахмед Кайцуков, победитель Кубка Главы Республики Башкортостан по греко-римской борьбе

Это уже вторые соревнования на Кубок Главы Республики Башкортостан по греко-римской борьбе. А через три года их можно будет провести уже в новом Дворце борьбы, который, по словам министра спорта республики Руслана Хабибова, будет построен к 2024 году. В первые месяцы 2022-го планируется приступить к проектированию объекта.

В этом году я побывал на первенстве мира в Башкирии, шикарный чемпионат, всем понравилось, сборная России хорошо выступила, 2 медали у Башкирии. За последнее время я уже пятый раз в Башкирии. Алексей Мишин, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе